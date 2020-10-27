Erkin Arslan, Buray ve Evrencan Gündüz bir arada - Magazin haberleri

'Aşk Ne Güzel Şey' için bir araya geldiler 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sözü, müziği ve düzenlemesi Erkin Arslan'a ait olan 'Aşk Ne Güzel Şey'in mix'i Sarp Özdemiroğlu, mastering'i Çağlar Türkmen imzası taşıyor.



Erkin Arslan'ın sevilen sanatçılar ile birlikte seslendirdiği ve klibinde de bir arada oldukları yepyeni teklisi 'Aşk Ne Güzel Şey', 6 Kasım itibarıyla tüm dijital platformlarda yerini alacak.