Erkin Arslan'dan 'Bilinmez'

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Piyanist, besteci ve söz yazarı kimliğiyle ön plana çıkan sanatçı Erkin Arslan, yeni teklisi Bilinmez'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Dizi, film ve reklam müziklerindeki iddiasını kendi solo kariyerine de yansıtan Arslan, ortaya koyduğu bu çalışma ile dikkatleri üzerine çekti.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Erkin Arslan'a ait olan şarkının mix'i Sarp Özdemiroğlu, mastering'i Çağlar Türkmen imzası taşıdı. Yaylılarda İstanbul Strings'in dokunuşlarıyla olağanüstü bir hal alan şarkının vokallerinde ise sanatçıya Ceynur eşlik etti.

Şarkıyı Çeşme'den İstanbul'a döndüğü bir vakitte yazan Erkin Arslan, şarkısında yeni biriyle tanışmanın bilinmezliğini anlattı. Bu yolculuğu dinleyiciyle bütünleştiren sanatçı, hikayesinde sevenlerini heyecanlı bir sorguya sürüklüyor.

Erkin Arslan'ın yepyeni teklisi "Bilinmez", 11 Eylül'de tüm dijital platformlarda yerini aldı.