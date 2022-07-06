Erkunt Traktör'ün kurucusu hayatını kaybetti

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Türkiye’nin ilk yerli tasarım traktörünü üreten Erkunt Traktör'ün kurucusu Zeynep Erkunt Armağan hayatını kaybetti.

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) kurucusu, Meclis ve Yönetim Kurulu Eski Başkanı Mümin Erkunt'un kızı olan Zeynep Erkunt Armağan, iş hayatına Erkunt Sanayi Döküm ve Makine Fabrikaları'nda başladı.

Şirketin bilgi işlem bölümünde 7 yıl görev yapan Armağan, 1990-1998 yılları arasında Satış Müdürü, 1998-2005 yılları arasında da Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2003 yılında Erkunt Traktör'ün kurucu ortakları arasında yer alan Zeynep Erkunt Armağan, kısa süre içinde Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünün üretilmesine öncülük etti.

6 yıl içinde Erkunt Traktör'ü pazarın en büyük ilk üç firmasından biri yapan Armağan, şirketin aynı zamanda Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasına girmesini de sağladı.

Sincan Organize Sanayi Bölgesinde 14 bin 500 metrekare kapalı, toplam 45 bin metrekarelik alanda üretim yapan Erkunt Traktör'ün ürettiği ArmaTrac markası 35 ülkeye ihraç ediliyor. Erkunt Traktör 2017'de Hindistan merkezli Mahindra & Mahindra'ya satılmıştı.

Armağan, OAİB Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Otomotiv Sektör Meclisi Başkan Yardımcılığı, TOBB Otomotiv Sektör Meclis Üyeliği ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyordu.

Armağan'ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Ankara Gölbaşı Mezarlığı Camii'nden kaldırılacak.