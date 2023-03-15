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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor

Manchester City'deki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansla futbolseverleri büyüleyen Erling Haaland, rekorlarına yenilerini eklemeye devam ediyor

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  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor

    Genç yaşına karşın üzerindeki baskının üstesinden gelen ve takımının skor yükünün yarısına yakınını karşılayan Norveçli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 7-0 yendikleri maçta da sahadan rekorlarla ayrıldı.
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor

    22 yaşındaki futbolcu, Manchester ekibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki 14 golünün 10'una, ligde de 67 golün 28'ine imza attı.
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor

    94 yıllık kulüp rekorunu kırdı

    Manchester City formasıyla ligde, Lig Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 39 gole ulaşan Erling Haaland, kulüp tarihine geçti.
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor

    Haaland, 1928-1929 sezonunda 38 gol atan Tommy Johnson'ı geride bırakarak bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı.
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor

    Rekorlarında "hızlı" ve "genç"

    İlk yarısında "hat-trick" yaptığı Leipzig maçında 5 kez rakip fileleri havalandıran Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor

    22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli yıldız, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı.
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor

    "Devler Ligi"ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe imza atan Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor

    Bir maçta 5 gol atanlar kulübünün yeni üyesi

    Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu.
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor

    Turnuvada daha önce Ekim 2014'te Shakhtar Donetsk formasıyla Brezilyalı Luiz Adriano, Mart 2012'de de Barcelona formasıyla Lionel Messi, takımları adına 5 gol kaydetmişti.
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor

    Aklı iki "hat-trick" rekorunda kaldı

    Karşılaşmanın 63. dakikasında teknik direktör Pep Guardiola tarafından oyundan alınan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde aynı maçta iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu olabilmesi için İspanyol teknik adamın kendisini oyunda tutması gerektiğini söyleyerek esprili bir açıklamada bulundu.
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor

    Norveçli yıldız, "Dürüst olmak gerekirse golleri hatırlamıyorum. Kutlamalardan sonra çok yorgundum. Ama bizim için büyük bir geceydi ve gurur duyuyorum. Beş gol atmak ve evimizde 7-0 kazanmak beni çok mutlu etti." diye konuştu.
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor

    Guardiola ise Haaland'ın kulüpteki ilk sezonunu 50'den fazla golle tamamlamasının sürpriz olmayacağını belirterek, "60 dakikada beş gol atmak onun inanılmaz bir futbolcu, büyük bir yetenek olduğu anlamına geliyor. Gücü var, mantalitesi var, seri bir kazanan. Bu rekabette Erling gibi bir futbolcuya sahip olmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor
  • Erling Haaland... Rekorlar kitabını yeniden yazıyor

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