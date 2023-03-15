Guardiola ise Haaland'ın kulüpteki ilk sezonunu 50'den fazla golle tamamlamasının sürpriz olmayacağını belirterek, "60 dakikada beş gol atmak onun inanılmaz bir futbolcu, büyük bir yetenek olduğu anlamına geliyor. Gücü var, mantalitesi var, seri bir kazanan. Bu rekabette Erling gibi bir futbolcuya sahip olmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.