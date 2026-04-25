Erling Moe: Kaliteli ve özgüvenli bir oyun ortaya koyduk

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, açıklamalarda bulundu.

"KALİTELİ VE ÖZGÜVENLİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK"

Moe, takımın ortaya koyduğu karakterden mutlu olduğunu ifade ederek, "Zor bir durumda iyi bir maç oynadık. Bizim için, oyuncular için, şehir için zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Baskı altında hissediyorduk. Ama kaliteli ve özgüvenli bir oyun ortaya koyduk. Özellikle ilk yarı oyunun içinde kaldıktan sonra ikinci yarı kazanabileceğimize olan inancımız daha da arttı. Oyuna sonradan giren oyuncular ciddi bir karakter gösterdi. Bundan dolayı çok mutluyum. Benim için bu maç; takımın karakter göstereceği konusunda kanıt niteliğinde bir maç oldu. 2 ay sonra gösterdiğimiz girişimden çok memnunum. Önümüzdeki hafta çok çok önemli bir maç oynayacağız, aynı şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Özellikle Carole'nin gelişiyle beraber orijinal sol bekle oynadığımız için de mutlu oldum. Bu maç bize şunu gösterdi ki; takımımız futbol oynamaya çalıştığı zaman performans gösteren bir takım. Geldiğimizden beri bunu aşılamaya çalışıyoruz. Kasımpaşa maçı gibi uzun oynayıp peşine koşmak bu takımın karakterinde ve oyuncu yapısında olan bir şey değil. Biz oynamak istiyoruz, oyun içinde kalmak istiyoruz. Bunu yaptığımız sürece bu takımın başarılı olabileceğine inanıyorum. Bugün bunu yaparak kazanmamız bizi daha da mutlu etti" diye konuştu.