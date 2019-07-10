Erman Ilıcak kimdir? sorusu Forbes Türkiye'nin açıkladığı 2019'un en zengin isimleri listesinde birinci sıraya oturması ile gündeme geldi. Çalışma hayatına öğrencilik yıllarında başlayan Erman Ilıcak'ın eğitim ve iş hayatında dair detaylar haberimizde.

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Erman Ilıcak, 3 Ekim 1967 tarihinde Malatya'nın Darende ilçesinde doğdu. Erman Ilıcak, Rönesans Holding Başkanlığı görevini yapıyor. TED Ankara Koleji’nde orta ve lise öğrenimini 1985 yılında tamamladı. 1990 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümün’den mezun oldu. Viyana Ekonomi Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi’nin düzenlediği MBA programından 2002 yılında diploma aldı. Paris’te bulunan International School of Management’ın düzenlediği işletme doktorası programından 2011 yılında mezun oldu. Evli ve 3 çocuk babası.

İş Hayatı

Çalışma hayatına öğrencilik yıllarında başlayan Erman Ilıcak, 1993 yılında Sankt-Peterburg'da Rönesans Holding’i kurdu. Halen Rönesans Holding’in Başkanlığı görevini yürütmektedir. Rönesans Holding; Rusya, Türkiye, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Belarus, Kazakistan, Türkmenistan, Avusturya, Azerbaycan, Irak, Libya, Gabon, Nijerya, Suudi Arabistan ve Katar’da işler yapmaktadır.

Erman Ilıcak, 2015 yılında Europalia Uluslararası Sanat Festivali'ne konuk ülke olarak katılacak Türkiye'nin Genel Komiseri seçilmiştir. Ekovitrin tarafından 2014 yılında "Yılın İş Adamı" seçildi.

TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nün Başkanıdır.

ERMAN ILICAK, 2019 YILINDA TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ

Erman Ilıcak, Forbes Türkiye'nin 2019'da hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 3.8 milyar dolarlık servetiyle 1. sırada yer alıyor.