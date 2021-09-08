Erman Toroğlu'nun elini bıraktı 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi. Bir kadın arkadaşıyla el ele yürüyen Toroğlu, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Futbol yorumcusunun kız arkadaşı, gazetecileri fark edince bir an panik yaptı. Gizemli arkadaş, Erman Toroğlu'nun elini bırakıp, hiç tanımıyormuş gibi daha sonra yönünü değiştirdi.

İKİ ÇOCUK BABASI

Öte yandan Erman Toroğlu, lise yıllarında tanışıp 1974'te evlendiği Şükran Toroğlu'ndan 2017'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Erman Toroğlu'nun bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.