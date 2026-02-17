Canlı
        Trabzonspor Ernest Muçi'den kariyer rekoru - Trabzonspor Haberleri

        Ernest Muçi'den kariyer rekoru

        Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, 13 gol ve 4 asistle kariyerinin en verimli sezonunu geçirirken, Paul Onuachu'nun ardından takımın en skorer ikinci ismi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 11:43 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:43
        Ernest Muçi'den kariyer rekoru
        Trabzonspor’un Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, bu sezon 13 gol ve 4 asistlik performansıyla kariyerinin en yüksek skor katkısına ulaştı. Muçi aynı zamanda bordo mavili ekipte bir orta saha oyuncusunun son yıllardaki en üretken sezonlarından birine imza attı.

        Muçi, bordo mavili ekipte 2022-23 sezonunda 13 gol atan Anastasios Bakasetas’tan sonra en yüksek gol katkısı sağlayan orta saha oyuncusu oldu. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 13 gol kaydeden Ernest Muçi; Süper Lig’de Başakşehir’e 2, Göztepe’ye 2, Konyaspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Samsunspor ve Fenerbahçe’ye 1’er gol attı. Muçi, Türkiye Kupası’nda ise İstanbulspor’a 2, Fethiyespor’a 1 gol kaydetti. Başarılı oyuncu, Süper Lig’de Gençlerbirliği ve Samsunspor maçlarında 1’er asist yaparken, Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ve Fethiyespor karşılaşmalarında da 1’er asistle oynayarak sezonu 4 asistle sürdürdü.

        CEZA SAHASI DIŞINDAN ZİRVEDE

        Muçi, Trabzonspor’un bu sezon ceza sahası dışından attığı gollerde 3 golle takımın en fazla skor üreten oyuncusu olurken, ceza sahası dışından kaydedilen diğer goller Zubkov, Okay Yokuşlu ve Paul Onuachu’dan geldi. Bordo-mavililerin bu sezon serbest vuruştan kaydettiği tek gol de Konyaspor karşılaşmasında Muçi’nin ayağından geldi.

        ONUACHU’DAN SONRA EN SKORER

        Arnavut oyuncu, 17 golle takımın en skorer ismi olan Paul Onuachu’nun ardından bordo-mavili ekibin en golcü ikinci oyuncusu konumuna yükseldi. Muçi, Süper Lig’de geride kalan 21 haftada 18 maçta forma giyerken, 13 karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve toplam 1164 dakika süre aldı.

