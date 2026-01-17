Habertürk
        Erokspor - Anadolu Efes: 90-79 (MAÇ SONUCU)

        Erokspor - Anadolu Efes: 90-79 (MAÇ SONUCU)

        Kabus gibi bir sezon geçiren Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında konuk olduğu Erokspor'a 90-79 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar ligdeki 7. mağlubiyetini aldı.

        Giriş: 17.01.2026 - 20:37 Güncelleme: 17.01.2026 - 21:13
        Anadolu Efes darmadağın!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Safiport Erokspor, konuk ettiği Anadolu Efes'i 90-79 yendi.

        Lacivert-beyazlılar ligdeki 7. mağlubiyetini alırken, Erokspor ise 10. kez kazandı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Uğur Akyıldız

        Safiport Erokspor: Pangos 5, Simmons 16, Cornelie 9, Egehan Arna 8, Love 9, Crawford 24, Galloway 5, Thomas Akyazılı, Thurman 7, Metehan Akyel 6, Ahmet Düverioğlu 1

        Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Dessert 3, Dozier 9, David Mutaf 5, Ercan Osmani 17, Şehmus Hazer 5, Lee 16, Cordinier 3, Smits 7, Erkan Yılmaz 5, Jones 6

        1. Periyot: 22-12

        Devre: 45-30

        3. Periyot: 70-49

