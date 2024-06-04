Erol Bulut 2 yıl daha Cardiff City'de!

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut’un sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Cardiff City Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 49 yaşındaki Türk teknik adam ile 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzalandı. Kulüp başkanı Vincent Tan Chee Yioun, "Geçen sezon Erol Bulut yönetiminde açık olan şey, ilerleme kaydettiğimiz ve gelişme gösterdiğimizdi. Üzerine inşa edeceği bazı güçlü temelleri attığına inanıyorum. Yeni sezonda Erol Bulut'a ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

EROL BULUT: BÜYÜK GURUR DUYUYORUM

Teknik direktör Erol Bulut ise "Burada sizlerle birlikte geçireceğim süreyi uzatmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Kulübümüzü geleceğe yönlendirmek için bana güvendiği için Vincent Tan Chee Yioun'a teşekkür etmek istiyorum. Desteklerinden dolayı Mehmet Dalman ve Ken Choo'ya ve bu noktaya kadar olan yolculuğu keyifli ve unutulmaz kılan Cardiff City taraftarlarına da teşekkür ederim. Ailenizin bir parçası olmak bir ayrıcalıktır" diye konuştu.

Geçen sezon başında göreve getirilen Erol Bulut, tüm kulvarlarda çıktığı 50 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 24 mağlubiyet almış; Championship'te ise sezonu 62 puanla 12'nci sırada tamamlamıştı.