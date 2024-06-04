Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Erol Bulut 2 yıl daha Cardiff City'de! - Futbol Haberleri

        Erol Bulut 2 yıl daha Cardiff City'de!

        İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erol Bulut imzayı attı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut’un sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığını açıkladı.

        Cardiff City Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 49 yaşındaki Türk teknik adam ile 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzalandı. Kulüp başkanı Vincent Tan Chee Yioun, "Geçen sezon Erol Bulut yönetiminde açık olan şey, ilerleme kaydettiğimiz ve gelişme gösterdiğimizdi. Üzerine inşa edeceği bazı güçlü temelleri attığına inanıyorum. Yeni sezonda Erol Bulut'a ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

        EROL BULUT: BÜYÜK GURUR DUYUYORUM

        Teknik direktör Erol Bulut ise "Burada sizlerle birlikte geçireceğim süreyi uzatmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Kulübümüzü geleceğe yönlendirmek için bana güvendiği için Vincent Tan Chee Yioun'a teşekkür etmek istiyorum. Desteklerinden dolayı Mehmet Dalman ve Ken Choo'ya ve bu noktaya kadar olan yolculuğu keyifli ve unutulmaz kılan Cardiff City taraftarlarına da teşekkür ederim. Ailenizin bir parçası olmak bir ayrıcalıktır" diye konuştu.

        Geçen sezon başında göreve getirilen Erol Bulut, tüm kulvarlarda çıktığı 50 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 24 mağlubiyet almış; Championship'te ise sezonu 62 puanla 12'nci sırada tamamlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        O anlar kamerada! Küçük kızın nefes borusuna çiğ köfte kaçtı!
        O anlar kamerada! Küçük kızın nefes borusuna çiğ köfte kaçtı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
        Avustralya ordudaki açığı kapatmak için harekete geçti
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi