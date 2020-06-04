Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'a sürpriz bir talip çıktı. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre; Dinamo Kiev, Bulut'u takımın başına geçirmeyi hedefliyor. Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in 14 puan gerisinde kalan ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörlük için listesinin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. Haberde 45 yaşındaki hoca için Dinamo Kiev Sportif Direktörü Vladimir Bessonov'un kulüp yönetimine gerekli raporları ilettiği kaydedildi. Bulut'u diğer adayların önüne koyan faktörün ise futbolculuk döneminde 2 sezon Metallurg Donetsk forması giymesi ve Ukrayna futbolunu çok yakından tanıması gösterildi.

"YURT DIŞINDAN TEKLİFLER VAR" DEMİŞTİ

Alanyaspor'un başarılı hocası, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hem yurt içinden, hem yurt dışından teklifler var. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmem sona veriyor. Gelecek teklifleri ciddi biçimde düşüneceğim" demişti.