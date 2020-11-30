İHA

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’a 4-3 mağlup oldu. Kariyerinde siyah-beyazlı takıma karşı hiç galibiyet alamayan Erol Bulut, bu hasretini bu maçta da dindiremedi. Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 6 maçın 5'inden mağlubiyetle ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı. Bu akşam da Beşiktaş’a karşı sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılan tecrübeli teknik adamın, siyah-beyazlı takıma karşı galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Bulut’un Beşiktaş’a karşı karnesi şu şekilde:

Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0

Beşiktaş: 3 - Yeni Malatyaspor: 1

Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 1

Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 2

Beşiktaş: 2 - Alanyaspor: 0

Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 2

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4