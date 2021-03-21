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HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeSON DAKİKA: Erol Bulut'tan derbi yorumu! - Haberler
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Erol Bulut: "Bu yarış sonuna kadar gidecek"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Bulut, galibiyeti kaçırdıklarını belirtip, "10 maçlık süreç var. Bu yarış sonuna kadar gidecek" dedi

SON DAKİKA: Erol Bulut'tan derbi yorumu! - Haberler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bulut'un sözleri şöyle:

"Maça bakınca güzel bir maç oldu. Seyredenler için iyi bir maç oldu, gol pozisyonları vardı. İlk yarıda Beşiktaş topa sahip oldu. 2. yarının başında yemememiz gereken bir gol yedik. Daha sonra risk aldık. Baskılı oynadık, rakibi hataya zorladık, 2-3 net pozisyonumuz var. Bugün galibiyetle de ayrılabilirdik. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik, yoksa galibiyetle ayrılırdık. Bu olabilir, bizde biraz fazla oluyor. Son vuruşlara daha konsantre olmak lazım. En çok gol pozisyonuna giren takımız. Değerlendirmede sıkıntımız var. Her geçen gün daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. 10 maçlık süreç var. Bu yarış sonuna kadar gidecek.

Galibiyet için geldik, beraberlik için değil. Takımın 2. yarıda onu en iyi şekilde gösterdi."

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