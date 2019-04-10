Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'la başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut için İtalya'dan bir iddia geldi.

Serie A'da 10. sırada yer alan Fiorentina, teknik direktörü Stefano Pioli ile yollarını ayırdı. İtalyan basını, Pioli'nin yerine Erol Bulut'un adaylar arasında olduğunu duyurdu.

Teknik direktörlük kariyerine 2 yıl önce Malatya'da başlayan Bulut, Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapmıştı.

Almanya doğumlu 44 yaşındaki teknik adam, futbolculuğu döneminde Almanya, Türkiye, Yunanistan ve Ukrayna'da forma giydi.

TERİM'İ UNUTMUYORLAR

Erol Bulut - Fiorentina temasının duyurulduğu haberde daha önce Mor Menekşeler'de Türk teknik direktör Fatih Terim'in çalıştığı ve Terim'in kulüpte iyi bir hatıra bıraktığı kaydedildi.

Fatih Terim, 2000/2001 sezonunda Fiorentina'yı çalıştırmıştı.