Yeni sezonda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağı konuşulan Erol Bulut'tan açıklama geldi. Yerel basından Yeni Alanya'ya konuşan Bulut, "Öyle bir şey yok. Ben buradayım, hiçbir takımdan teklif almadım. Sözleşme de yapmadım. Alanyaspor camiası ve taraftarları bilsin ki ben Alanyaspor'un hocasıyım. Takım olarak hedefimiz Türkiye Kupası'nı almak ve Süper Lig'i ilk 5'te bitirmek" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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