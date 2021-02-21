Erol Bulut: "Telafi edeceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 mağlup oldukları Göztepe maçını değerlendirdi. Bulut'un sözleri şöyle:

"Baktığımızda kaybedilen bir 3 puan var. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bir rakibimiz kazandı, bir rakibimiz bay geçti. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüzde daha 15 hafta var. Bunu telafi edeceğiz. Haftaya Trabzon'la oynayacağız. Oyun bizde görünüyordu ama bu bir anlam ifade etmiyor. Rakip pozisyonu iyi değerlendirdi. Daha çok efor sarf etmemiz gerekiyor. Zemin de biraz bozuktu."