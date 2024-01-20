Erol Bulut'un ekibi Cardiff City deplasmanda kaybetti

İngiltere Championship'in 28. haftasında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Plymouth Argyle deplasmanına konuk oldu. Cardiff City sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmada Plymouth Argyle'ye galibiyeti getiren golleri 31 ve 52'de Ryan Hardie ile 81. dakikada Morgan Whittaker attı. Cardiff'in tek golünü ise 10. dakikada Perry Ng kaydetti.

Bu sonucun ardından Plymouth puanını 33'e yükseltti. Cardiff City 37 puanda kaldı.

Plymouth, ligde bir sonraki haftada Swansea City deplasmanına gidecek. Cardiff City ise bu kez Watford'a konuk olacak.