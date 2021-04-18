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HaberlerMagazinSON DAKİKA: Erol Demiröz hayatını kaybetti - Erol Demiröz kimdir, neden vefat etti
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Erol Demiröz hayatını kaybetti

Usta oyuncu Erol Demiröz, 70 yaşında hayata veda etti. Demiröz'ün vefat haberini Oyuncular Sendikası duyurdu

SON DAKİKA: Erol Demiröz hayatını kaybetti - Erol Demiröz kimdir, neden vefat etti

'Sürü', 'Balans ve Manevra', 'Mucize' ve 'Güneşi Gördüm' gibi filmlerde rol alan oyuncu Erol Demiröz yaşamını yitirdi.

Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Erol Demiröz hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

EROL DEMİRÖZ KİMDİR?

Erol Demiröz, 1961 yılında Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başladı. 1968'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alarak yüzlerce oyunda rol aldı.

Yılmaz Güney'in “Sürü” filmi başta olmak üzere pek çok sinema filminde de boy gösterdi. "Beyaz Melek" ile "Güneşi Gördüm" adlı yapımlarda önemli roller üstlendi.

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