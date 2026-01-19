İstanbul Güngören’de, yaşları 18’in altında olan iki grup arasında 'Yan baktın' tartışması yaşanmıştı. Kavgada, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürülmüştü.

Atlas Çağlayan

Yaşanan cinayet büyük infial yaratırken, usta müzisyen Erol Evgin de tepkisini dile getirdi.

Evgin, sosyal medya hesabından; "Sessiz kalmayı içime sindiremiyorum; ama bir şey söylemek istediğimde de sözün bittiği yerdeyiz! Hakan Çakır, Alperen Ömer Toprak, Mattia Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan… Gencecik, pırıl pırıl çocuklar; artık yoklar. Tüm acılı ailelere sabır diliyorum. Yaşananlar hepimizin güvenliğine yapılmış bir tehdittir. Sokakların güvenliği arttırılmalıdır. Katledilen tüm çocuklar, tüm kadınlar, tüm insanlar için adalet diliyorum" ifadelerini kullandı.