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Ersan Gülüm'ün yeni adresi Western United

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Ersan Gülüm, Avustralya A-Lig'in yeni ekiplerinden Western United'a imza attı. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, Melbourne temsilcisine transferini sosyal medya hesabından duyurdu!

Ersan Gülüm

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Ersan Gülüm, sürpriz bir transfere imza attı.

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı ekipten sonra gittiği Çin ekibi Hebei China Fortune'dan Ocak ayında ayrılan Ersan Gülüm'ün yeni adresi belli oldu.

Ocak ayından bu yana kulüpsüz olan Ersan Gülüm, Avustralya A-Lig'in yeni ekiplerinden Western United'a imza attı. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, Melbourne temsilcisine transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde dünyaya gelen Ersan Gülüm, daha önce ülkede Hume City FC ve Adelaide United ekiplerinde de forma giydi.

Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu, siyah-beyazlı ekibin dışında Manisaspor, Elazığspor ve Adanaspor'da da görev yaptı.

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