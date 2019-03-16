Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın 15 sayı ürettiği maçta deplasmanda Miami Heat'i 113-98 yendi ve liderliğini sürdürdü.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off'a kalmayı önceden garantileyen Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 113-98 yenerek sezonun 52. galibiyetine imza attı.
Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 16 ribaunt ve 9 asist, Khris Middleton 21 sayı ve 8 asist, Eric Bledsoe 17 sayı, oyuna sonradan girerek 20 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova 15 sayı ve 5 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 36. kez kaybeden Doğu Konferansı 8'incisi Heat'te Justise Winslow 20 sayıyla takımının en skoreri olurken, Hassan Whiteside ise 14 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.
HARDEN "TRİPLE-DOUBLE"I KAÇIRDI
Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın üstün performansının yardımıyla konuk ettiği Phoenix Suns'ı 108-102'lik skorla geçti.
Sezonun 43. galibiyetine uzanan Rockets'ta Harden 41 sayı, 11 asist ve 9 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Eric Gordon 19, Danuel House da 18 sayıyla skora destek verdi.
Sezonun 54. mağlubiyetini alan Suns'ta Devin Booker 29 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Kelly Oubre 22 sayı, Deandre Ayton 17 sayı ve 14 ribaunt kaydetti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off'a kalmayı önceden garantileyen Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Miami Heat'i 113-98 yenerek sezonun 52. galibiyetine imza attı.
Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 16 ribaunt ve 9 asist, Khris Middleton 21 sayı ve 8 asist, Eric Bledsoe 17 sayı, oyuna sonradan girerek 20 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova 15 sayı ve 5 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 36. kez kaybeden Doğu Konferansı 8'incisi Heat'te Justise Winslow 20 sayıyla takımının en skoreri olurken, Hassan Whiteside ise 14 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 111-97
Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 123-114
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 110-116
Houston Rockets-Phoenix Suns: 108-102
Miami Heat-Milwaukee Bucks: 98-113
New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 110-122
San Antonio Spurs-New York Knicks: 109-83
Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 128-121
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.