İlk bölümü 15 Mayıs Cuma günü Netflix'de yayınlanan Erşan Kuneri yayınlanmasının ardından izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla izleyicinin karşısına çıktı. Bilindiği gibi Erşan Kuneri karakteri ilk olarak 2004 yılında vizyona giren G.O.R.A. filminde karşımıza çıkmıştı. Peki Erşan Kuneri kimdir, gerçekte var mı? Erşan Kuneri dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte Erşan Kuneri hakkında merak edilen soruların yanıtı...