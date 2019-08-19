Ersan Şen ve Adem Yıldırım'dan "kayyum" değerlendirmesi

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atandı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, belediye başkanları hakkındaki soruşturmalar işaret edilirken, belediye başkanları hakkında "terörle iltisaklı" tanımı yapıldı.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve Hukukçular Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Adem Yıldırım, belediyelere kayyum atanmasını Habertürk TV'de değerlendirdi.

Şen, karara gerekçe olan faaliyetlerin 31 Mart yerel seçimlerinden önce mi, sonra mı işlendiği konusuna işaret ederek, "Bütün mesele görevleriyle mi ilgili, seçildikten sonra mı? Bir defa, Anayasa'da böyle bir yetki İçişleri Bakanı'nda var. Şeklen bir tereddüt yok. Siz temsili demokrasidesiniz, bu iddiaların ciddi kabul edilebilir ve seçildiklerinden sonra işledikleri iddia edilen soruşturma ve kovuşturma olması lazım" dedi.

Devletin terörle mücadelesi sırasında belediyelerin teröre yardım ve yataklık yaptığına yönelik iddiaların değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım ise, "Bu konuda devletin terörle ilgili egemenlik hakkının olduğunu kabul etmek gerekir. Terör harici bazı değerlendirmeleri yorumlayabiliriz ama terörle ilgili değerlendirmelerin mücadelede zirve noktasına gelindiği dönemde bu konularda devletin egemenlik hakkını kullanarak buna izin vermemesini doğru buluyorum" ifadelerini kullandı.

ŞEN: GÖREVLERİYLE Mİ İLGİLİ, SEÇİLDİKTEN SONRA MI

Prof. Dr. Şen, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Anayasa'nın 127'nci maddesi 4'üncü fıkrasına bakmak lazım. Anayasa, net biçimde sıfat kaybı yok. Mardin, Diyarbakır ve Van'da ismi geçenler YSK tarafından sorun olmayıp aday gösterilip ve seçilen insanlar. Bunlardan birisi daha önce uzaklaştırılıp yeniden seçilmiş olabilir. Yargı ağır işlediği için böyle sonuçlar çıkabiliyor. Burada bir belediye başkanının geçici uzaklaştırılabilmesi mümkün ama bunun göreviyle ve seçimden sonra gerçekleşmesi lazım.

Bütün mesele görevleriyle mi ilgili, seçildikten sonra mı? Bir defa, Anayasa'da böyle bir yetki İçişleri Bakanı'nda var. Şeklen bir tereddüt yok. Siz temsili demokrasidesiniz, bu iddiaların ciddi kabul edilebilir ve seçildiklerinden sonra işledikleri iddia edilen soruşturma ve kovuşturma olması lazım.

Bu kararın uygunluğunu ilgili idare mahkemeleri yapacaktır. 3 belediye başkanını birbirinden ayıralım. Diğer belediye başkanları hakkında uzaklaştırma kararı yok."

YILDIRIM: DEVLETİN EGEMENLİK HAKKI

Hukukçular Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Yıldırım da kayyum kararı hakkında şu görüşleri ileri sürdü:

"İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya baktığımız zaman, Anayasa ve belediye kanunundaki yasal düzenlemelere uygun bir açıklama diyebiliyoruz.

31 Mart'tan önce ve sonra olup olmaması bizim yorumumuz. Böyle bir düzenleme yok. Ahmet Türk hakkında 31 Mart önce görevden uzaklaştırma kararı verilmişti. Görevden uzaklaştırılan bir kişinin yeniden aday olması, YSK tarafından bir sakınca olmayabilir ama aday olması daha önceki suçunu ortadan kaldırmaz. Bu konuda devletin terörle ilgili egemenlik hakkının olduğunu kabul etmek gerekir. Terör harici bazı değerlendirmeleri yorumlayabiliriz ama terörle ilgili değerlendirmelerin mücadelede zirve noktasına gelindiği dönemde bu konularda devletin egemenlik hakkını kullanarak buna izin vermemesini doğru buluyorum.

Bu soruşturmaların hepsi teröre destek noktasında. Şehit yakınlarına iş verilme söz konusu, şehit yakınlarının işine son verilmiş olması, HDP ile bağı olmaması gerekçesiyle işçilerin işine son verilmiş olması, buradaki kriterin teröre yakın olup olmamasıyla alakalı sübjektif değerlendirmeyle işçilerin işine son verilmiş olması, teröre maddi kaynak verildiği iddiası...

Belediye başkanlarının görevlerine dönmelerine ilişkin yargı süreci mevcut. 2 ayda bir değerlendirmesi yapılacak."