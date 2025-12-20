Habertürk
        Ersin Destanoğlu: Kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım

        Ersin Destanoğlu: Kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım

        Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından, "Kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım" dedi.

        Giriş: 20.12.2025 - 23:06 Güncelleme: 20.12.2025 - 23:06
        "Kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım"
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, açıklamalarda bulundu.

        "KAZANMA ALIŞKANLIĞINI YAKALAMAMIZ LAZIM"

        Maç sonrası konuşan Ersin, "Kazandığımız için mutluyuz. 6 maçtır kaybetmiyoruz ama öne geçtiğimiz maçlarda skoru tutamadık. Kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım. Bu da o maçlardan biri olur ve devamı gelir inşallah. Fenerbahçe maçı sonrası araya gireceğiz. Daha iyi bir Beşiktaş izletmek istiyoruz.

        Bugün iyi mücadele ettik. Demir Ege, Kartal, Orkun üçlüsü inanılmaz destek oldular defansa. Geriden pasla çıkmaya çalıştık. İlerideki oyuncular kısa olduğu için pasla çıkmaya çalıştık. Herkes elinden geleni yaptı. Skordan mutluyuz. Daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz.

        Geçen haftaki skor, tuttuğum topları birazcık arka planda bıraktık. Biz Beşiktaş'ız. Çok pozisyon vermiyoruz, verirsek de tehlikeli oluyor. Şampiyonluk senesinden alışkınım, az ve öz toplar gelmesine. 90 dakika saha içinde kalmaya çalıştım. Son dakikalarda kurtardığım topla galibiyete katkı sağladıysam ne mutlu bana.

        Devrim oyuna harika bir şekilde girdi. Rıdvan, Demir Ege, Kartal devamlı kadroda oynayan oyuncular. Genç kategoriden çıktık. Bizler altyapıdan çıkan ve hayallerimize kavuştuğumuz için buradayız." dedi.

