Ersin Destanoğlu'na önce destek, sonra tepki!

Jessica May, Brezilyalıların Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 şeyi açıkladıBrezilya asıllı oyuncu Jessica May, Türkiye'de yaşamaya başladıktan sonra edindiği deneyimleri sosyal medya hesabından paylaştı; çay kültüründen kahvaltı sofralarına, trafikten kolonya alışkanlığına kadar Brezilyalıları en çok ş... Daha Fazla Göster

Jessica May, Brezilyalıların Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 şeyi açıkladıBrezilya asıllı oyuncu Jessica May, Türkiye'de yaşamaya başladıktan sonra edindiği deneyimleri sosyal medya hesabından paylaştı; çay kültüründen kahvaltı sofralarına, trafikten kolonya alışkanlığına kadar Brezilyalıları en çok şaşırtan 5 detayı anlattı Daha Az Göster