Ersin Destanoğlu'na önce destek, sonra tepki!
Beşiktaşlı taraftarlar, Ersin Destanoğlu'na önce destek verdi sonrasında ise tepki gösterdi.
Süper Lig'de Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ersin Destanoğlu için ilginç anlar yaşandı.
Karşılaşmadan önceki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.
Ersin, tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayarak alkışlarla karşılık verdi.
Alanyaspor'un 16 dakikada iki gol bulmasının ardından Beşiktaş tribünleri, Ersin Destanoğlu'nu topla buluştuğu anlarda ıslıkladı ve protesto etti.