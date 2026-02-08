Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ersin Destanoğlu'na önce destek, sonra tepki! - Beşiktaş Haberleri

        Ersin Destanoğlu'na önce destek, sonra tepki!

        Beşiktaşlı taraftarlar, Ersin Destanoğlu'na önce destek verdi sonrasında ise tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 20:58 Güncelleme: 08.02.2026 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ersin Destanoğlu'na önce destek, sonra tepki!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'de Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ersin Destanoğlu için ilginç anlar yaşandı.

        Karşılaşmadan önceki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

        Ersin, tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayarak alkışlarla karşılık verdi.

        Alanyaspor'un 16 dakikada iki gol bulmasının ardından Beşiktaş tribünleri, Ersin Destanoğlu'nu topla buluştuğu anlarda ıslıkladı ve protesto etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey

        Jessica May, Brezilyalıların Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 şeyi açıkladıBrezilya asıllı oyuncu Jessica May, Türkiye'de yaşamaya başladıktan sonra edindiği deneyimleri sosyal medya hesabından paylaştı; çay kültüründen kahvaltı sofralarına, trafikten kolonya alışkanlığına kadar Brezilyalıları en çok ş...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural