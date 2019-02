Bir Mustafa Denizli hocam, bir de Ersun Yanal hocam hala slogan teknik direktörlüğündeler..



• "29. haftada şu puanda olursak..."

• "Ne ben pes ederim ne takımım.."

• "Öndeki rakiplerimiz her zaman nefesimizi enselerinde hissedecekler.."



Yukarıdakiler Mustafa Hocam'ın hayatta bir karşılığı olmayan sloganları.



Bir de Ersun Hocam'ın sloganları var;



• "2. yarının lideri olacağız.."

• "Fenerbahçelilerin ne istediğini biliyorum.."

• "Başınızı kaldırın.."



Örnekleri artırmak mümkün..



Yani ya psikolojik mesajlar ya da saha içi ile hiç alakası olmayan motivasyona yönelik açıklamalar..



Sevdiğim ve saydığım her iki hocama da sesleniyorum: Artık laf kalabalığını, slogan düzeyindeki motivasyon mesajlarını bırakın da taktik-teknik konuşalım..



Rakamlar ve istatistiklerden de öte "takımımız şu an bu durumda ve biz falanca şeklinde oynayacağız" gibi günümüz dünyasına uygun, dünya futbolunu takip eden yeni nesil taraftarı tatmin edecek açıklamalar bekliyoruz.



İki hocamdan özel olarak Ersun Yanal'a indirgersem, çok açık ifade etmem gerekir ki Yanal'ın şu ana kadar Fenerbahçe'de bir "Taktik Direktörlüğü"nü göremedik.



Teknik olarak ligin en çok faul yapan ekibi olma yolunda ilerlediler. Koşu mesafeleri ve sprint oranları arttı. Kondisyon pozitif yönde gelişiyor. Bunlar rakamsal olarak görülen değişimler. Ancak "Hah işte bir teknik adam eli değmiş.." yahut "Yanal futbolu bu işte" gibi bir cümle kurduramadı Fenerbahçe şu ana kadar bize.



Ne bir taktik farklılık ne diziliş ne de oyuncu bazında çarpıcı bir değişim göremedik. Ersun Hoca muhtemelen sorunun daha çok psikolojik ve fiziksel olduğunu düşünüyordu.



O nedenle devre arası kampında fizik yüklemesi yaptı ve oyuncularına psikolojik mesajlar verdi.



Ancak takımdaki temel sorunun kalite eksikliği olduğu belliydi. Bu eksiklik tam olarak değilse de kısmen giderildi. Hala kaleci (maalesef futbol Volkan'ı bırakmış) ve santrfor sorunu olan, 10 numaraları skorer olmayan, 8 numarası sakatlanan bir takımda, yeni çözümler bulmak gerekir. İstediğiniz kadar fizik yükleme yapın, Ekici yılda 5 golden fazla atamaz. Zajc da öyle. Volkan yeniden futbola dönemez. Harun büyük takım kalecisi olamaz. Ayew denen koca kalçalı, birden bire şahane bir kanat oyuncusuna dönüşemez. İsterseniz psikolojinin kitabını yazmış olun Slimani bu saatten sonra iflah olmaz.



O halde psikoloji seanslarından ve fizik kalite artışından öte bir taktik farklılık yaratmalısınız. Kazanan bir takım oluşturmak için bir takım yeni yollar üretmelisiniz.



Bu aşamadan sonra fizik gücü ve motivasyonla ilerlenemeyeceğini görmesi lazım Yanal'ın.. Ersun Hocam, taktiksel bir formül bulamazsa kendi kariyeri açısından da işlerin iyi gitmeyeceğini anlamak zorunda..



Umarım bu haftadan itibaren taktik konuşmaya başlarız..