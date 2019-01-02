Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Twitter hesabından sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Fenerbahçe camiasının çok büyük olduğunu vurgulayan Yanal yaptığı paylaşımda, "Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız! İnan Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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