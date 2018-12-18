Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ilk maçta Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 90+2. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, haftayı yine 17. sırada tamamladı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal maç sonrasında açıklamalar yaptı. Yanal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"GÜZEL BAŞLANGIÇ YAPTIK, İYİ OYNADIK"

"Güzel bir başlangıç yaptık, iyi oynadık. Kazanma arzusunun ortaya konduğu bir mücadele ve sonrasında gelen 2 güzel gol... Yaklaşık 40 dakikalık olağanüstü bir oyun vardı. Futbolun devamlılığı, sonucu belirleyecek en önemli faktörlerden biri."

"SON DAKİKADAKİ GOL, FENERBAHÇE'NİN YEMEMESİ GEREKEN BİR GOLDÜ"

"Yaratıcı oyuncularımızın performansı yavaş yavaş düşmeye başladı. Hem sakatlıkları olması hem oyun ritimlerinin düşmesi, bu sonucu hazırladı. Son dakikada yediğimiz gol, Fenerbahçe'nin yememesi gereken bir goldü. Aslında her iki gol için de bunu söylemek lazım."

"HİÇBİR BAHANEYE SIĞINMAYIP SONUCU LEHİMİZE ÇEVİRECEK BİR SÜRECE GİRDİK"

"Biz bunları en kısa sürede düzelteceğiz diyerek, hiçbir bahaneye sığınmayıp hep beraber çalışarak sonucu lehimize çevirecek bir sürece girdik diye düşünüyorum. Coşku bugün çok güzeldi. Bunun devamı, sonuçlarla doğru orantılı olarak gelecek diye düşünüyorum."

OYUNCULARA MESAJ!

"Oyuncularımız sağlıklı bir şekilde hazırlanmalı, bu dönemi iyi geçirmeli. Fenerbahçe kadrosunu her zaman güçlendirecek güce sahiptir. Bu da önümüzdeki günlerde konuşulup sürece bağlanacaktır. Biz bir oyun oynayacağız, bu tempolu hücum oyunu olacak. Bunun temposunu kazanmak için çalışıp, bu tempoyu yakalamış bir takım olarak tekrar döneceğiz. Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşmak için yola çıktık ve bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."

BASIN TOPLANTISI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2-2 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Her ne yaparsak yapalım, Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği bir maçta 2 gol yemeyecekti." dedi.

Ülker Stadı'ndaki maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tribünler, takımın temposu, iştahı ve oyunuyla heyecanlandı, umutlandı. İlk yarıda yüzde 70'e 30 topla oynadık. Ceza sahası içinde aksiyonları olan bir oyundu. İkinci yarı rakip biraz daha üstün oldu ama yine de pozisyona girdik. Her ne yaparsak yapalım, Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği bir maçta 2 gol yemeyecekti. Öncelikle oynadığımız oyunda, oyuncularımın isteği önemliydi. Sonucu alamadık ama bu takımın iyi bir takım olacağını ve bütün maçlar içerisindeki kazanma arzusunu ortaya koyacağını söylemek istiyorum."

Ersun Yanal, önlerinde lig, Avrupa ve kupa maçlarının olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe hedeflerinden daha büyük bir camiadır. Biz bu hedefler için yola çıktık ve bunu gerçekleştireceğiz. Sakat, cezalı olan oyuncular dönecek, devre arası planlar var. Bunlarla birlikte farklı bir Fenerbahçe'yi ikinci yarıda izlettireceğiz. Bahanelerle uğraşmayacağız. Geçmiş bitti, kapattık. Oradan sonuçlar çıkaracağız ama önümüzdeki süreci yönetmeye çalışıyoruz. Doğru da yöneteceğiz. Fenerbahçe taraftarlarının umutlarını boşa hiçbir zaman çıkarmayacağız. İstedikleri Fenerbahçe'yi onlara seyrettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Yanal, planladıklarını sahaya yansıtabilmek için zamana ihtiyaç olduğunu ve ikinci yarı Fenerbahçe'nin farklı bir görüntü çizeceğini kaydetti.

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