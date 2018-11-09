Ertan Altun'un Kuruçeşme'de düzenlenen sergisine, Kenan Doğulu, Deniz gibi başta olmak üzere sanat ve cemiyet hayatından bir çok önemli sima katıldı.

Deniz Seki, "Ertan aynı zamanda çok iyi bir saç tasarımcısı, saçımı ilk boyayan Ertan'dır. Turuncu gözlük taktım. Turuncu montla kombin yapmak istedim, Ertan’ın en sevdiği renk zaten turuncu" diyerek arkadaşının sergisine destek verdi.

Sergiye katılan bir diğer isim Kenan Doğulu ise sorulan sorulara yanıt vermekten kaçınarak objektiflerden uzaklaştı.

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