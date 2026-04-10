        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ertan Torunoğulları: Haziran kampına yüzde 90 kadroyla gitmek istiyoruz! - Fenerbahçe Haberleri

        Ertan Torunoğulları: Haziran kampına yüzde 90 kadroyla gitmek istiyoruz!

        Fenerbahçe'de Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları CNBC-e'ye açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2026 - 21:25 Güncelleme:
        "Haziran kampına yüzde 90 kadroyla gitmek istiyoruz!"

        Fenerbahçe’de Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, CNBC-e’ye açıklamalarda bulundu.

        Torunoğulları, özellikle yüksek futbolcu maaşlarının sürdürülemez olduğuna dikkat çekti ve transfer sürecine ilişkin önemli sözler söyledi.

        İşte Torunoğulları'nın açıklamaları:

        "MAAŞ DÜŞÜŞLERİNE GİDİLİYOR"

        "Şimdi futbol çok büyüdü. Yani endüstrisi gerçekten çok büyüdü. Bütün kulüpler kış döneminde, transfer döneminde yurt dışında çok kaldık. Çok araştırma yaptık, çalışma yaptık. Şu anda İngiltere hariç diğer bütün ülkelerde futbolda bir maaş düşürme, bonservis düşürmeye doğru bir yol alınıyor. Çünkü artık kulüpler ekstra gelirleri olmadığı için maaşları ödemekte sıkıntı yaşıyorlar. Ben kendim 35 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Bu sektörün içerisinde olan biri olarak söylüyorum. İnanın şu anda İngiltere hariç diğer bütün ülkelerde özellikle belli yaşlara gelmiş futbolcularla ilgili maaş düşüşlerine gidiliyor. Biz Arabistan'da Dubai'de da çok kaldık. Orada da görüştüğümüz kulüp başkanları olsun hepsinde onlar da artık eskiden hani Arabistan'a büyük maaşlarla futbolcular gidiyordu. 2026'dan itibaren onlar da artık böyle büyük transferler, büyük maaşlar ödemeyecekler. Öyle bir karar almışlar federasyonları. Onun için yani dünyada artık maaşlar gerçekten çok yükseldi."

        "MAAŞLAR ÖDENMEYECEK DURUMA GELİR"

        "Özellikle ülkemizde şu anda bizim ülkemizde ödenen maaşlar, özellikle dört büyük kulübün ödediği maaşları Avrupa'da hiçbir kulüp yani İngiltere hariç ödemiyor. Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid üst düzey kulüpleri saymıyorum. Onun için bununla ilgili yani bizim de ülke olarak artık bir kota getirip belli bir maaş kotası getirip eğer getiremezsek ekstra gelirler elde etmemiz lazım. Edemezsek inanın 3-5 yıl sonra Türkiye'de de maaşlar ödenmeyecek duruma gelir."

        "HAZİRAN KAMPINA YÜZDE 90 KADROYLA GİTMEK İSTİYORUZ"

        "Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hiçbir zaman bitmez. Bizim de şu anda kendimize göre hocamızla birlikte yapmış olduğumuz bir planlama var, çalışma var. Görüştüğümüz oyuncular var. Mayısta değerlendirip inşallah bir aksilik olmazsa haziran kampına biz yüzde 90 tam kadroyla gitmek istiyoruz. Çok iyi arkadaşlarla yani forvetlerle görüşüyoruz. İnşallah bir aksilik olmasa haziranda transferlerimiz olacak."

