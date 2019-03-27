Ünlü sunucu ve spor yorumcusu Ertem Şener, aldıkları tepkilerden ve yoğun ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi. Tek başına AVM'ye gelen başarılı yorumcu, aracını valeye bıraktın sonra alışveriş merkezinde bulunan bir restorana geçti.

İş arkadaşları ile burada uzun bir toplantı yapan Ertem Şener, toplantısı biter bitmez de AVM'den ayrıldı.