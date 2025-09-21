Habertürk
        Ertuğrul Doğan: Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir! - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından mücadelenin hakemi Arda Kardeşler'e sert tepki gösterdi.

        Giriş: 21.09.2025 - 00:01 Güncelleme: 21.09.2025 - 00:01
        "Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!"
        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili camia sahadan bir puanla ayrılırken, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e yönelik sert eleştiriler maç sonuna damga vurdu.

        "HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR"

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada Arda Kardeşler'i hedef alarak, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" ifadelerini kullandı.

        Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

        "Sayın Federasyon Başkanımızın gerekeni yapacağını düşünüyorum. Bu kadar da değil artık. Yeter ya! Yeter! Oyuncuyu karşı karşıya gördüğü için geri dönüp durduruyor. Futbol konuşmuyoruz biz. Bu başka bir şey. Bu saatten sonra bu art niyetle alakalı net bir karar verilmiyorsa o zaman başka bir şey konuşacağız. Federasyon Başkanımızın kararı ortaya koyacağına inanıyorum. İlerisi yok. Bu saatten sonra her şey çok farklı olur çünkü."

        TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

        Trabzonspor, resmi hesabından yaptığı videolu paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

        "Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur.

        Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır.

        Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."

