Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması!

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yapılan toplantının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GENÇ ARKADAŞLARIMIZA YAPILAN HAKARETLER YAKIŞMIYOR"

Dünya Kupası'nda Almanya, İspanya ve Fransa'nın da gruptan çıkamadığı turnuvalar oldu. Futbolcuların eksikleri ve hataları vardır, hocamızın olabilir. Herkesin niyeti iyidir. Önemli olan bu. Keşke olmasaydı. Futbolda eleştiri var. Herkes açık olmalı ama genç arkadaşlarımıza yapılan hakaretler bize yakışmıyor.

"YAYIN GELİRLERİMİZDE BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR"

Naklen yayın gelirlerimizde ciddi bir düşüş var. 500 milyon dolarlık gelir, şu anda 185 milyon dolar seviyelerine geldi. Kulüplerimizin tamamı Türk futbolunun değerinin bu olduğunu düşünmüyor. Naklen yayın gelirinin 500 milyon dolar seviyesine gelmesi konusunda ısrarımız olacak. Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı. Özellikle Anadolu kulüpleri çok ciddi sıkıntı çekiyor.

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"YABANCI KURALINDAN KİMSE MEMNUN DEĞİL"

Kulüplerimizin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti var. Şu an itibariyle hiç kimse yabancı kuralından memnun değil. Bununla alakalı kendi Whatsapp grubumuzda ekibimiz çalışacak. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Federasyonun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. O zamanki şartlar itibariyle bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyon ile paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz.

"MHK KONUSUNDA GÖRÜŞECEĞİZ"

MHK konusunda İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğiz. Kulüplerin genel olarak memnuniyetsizliği var. Önümüzdeki bir ay içerisinde bu konuda sağlıklı adımların atılmasını sağlamaya çalışacağız.