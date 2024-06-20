Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Şampiyonluk sezonundaki gibi titiz mesainin ortasındayız - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Şampiyonluk sezonundaki gibi titiz mesainin ortasındayız

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Önümüzdeki sezon için aylar öncesinden başlayan hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Aynı şampiyon olduğumuz sezonun öncesindeki gibi teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile birlikte titiz bir mesainin ortasındayız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:10 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şampiyonluk sezonundaki gibi..."
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinin 219’uncu sayısına açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, Türkiye Kupası’nı kazanamamanın üzüntüsünü derinden yaşadıklarını buna karşın buradan çıkaracakları derslerin kendilerine yol gösterici olacağını söyledi.

        Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarının altını çizen Doğan, "Önümüzdeki sezon için aylar öncesinden başlayan hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Aynı şampiyon olduğumuz sezonun öncesindeki gibi teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile birlikte titiz bir mesainin ortasındayız. Sponsor desteğimizi büyütüyoruz ve tesisler, altyapı, eğitim modelleri gibi birçok alanda söyleyecek onca şeyimiz olmasına rağmen, bugün bu sayfada bunları anlatmak istemiyorum. Türkiye Kupası’nı maalesef kazanamadık. Hepimiz için çok ama çok önemliydi. Neler hissettiğinizin farkındayım ve bilin ki daha fazlasını ben dahil yönetim, teknik ekip ve oyuncularımız da yaşadı. Buradan çıkartacağımız çok önemli dersler var ve bu bize kesinlikle yol gösterici olacaktır" şeklinde konuştu.

        "HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ"

        Sahada adaletin sağlanması adına mücadelenin bırakılmaması gerektiğini söyleyen Doğan, "Bu sezon yine gördük ki sahadaki adaletin sağlanması için mücadeleyi bırakmamak gerekiyor. Hangi şart altında olursa olsun hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve kimsenin bizi ezmesine de izin vermeyeceğiz. Şunun altını da özellikle çizmek istiyorum: Asla ve asla bahanelerin arkasına saklanmadan, sorumluluk alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu dergide kaleme alacağım her yazı, işte bu prensiplere sadık kalınarak yine aynı şekilde size ulaşacaktır. Hepinize bu zor sezon boyunca gösterdiğiniz olağanüstü destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte daha güzel günlere" ifadelerini kullandı.

        TARAFTARA TEŞEKKÜR

        Bordo-mavili renklere gönül veren taraftarlara da teşekkür eden Doğan "Futbolda neredeyse hiçbir şey sürekli değildir. Şampiyonlar değişir. Oyuncular, teknik direktörler, başkanlar değişir. Değişmeyen bir tek şey vardır; sonu istediğimiz gibi bitmese dahi, Türkiye Kupası final biletlerini birkaç dakikada tüketen, Atatürk Olimpiyat Stadı’na gelerek takımlarına en etkili desteği veren, hiçbir zaman hayal kırıklığı yaratmayan yegane güç, muhteşem Trabzonspor taraftarıdır. İşte bu hiç değişmez. Bu kadar çok şeyin farklılık gösterdiği dünyada, gözümüz kapalı güvenebileceğimiz tek gerçek belki de budur. Bordo-mavi renklere olan sevgimiz ve bu sevgiyi temsil eden, her şart altında dimdik duran, kızsa da öfkelense de ‘Bir daha maça gitmeyeceğim’ dese de, günün sonunda Trabzonspor sevdası ağır bastığı için unutup bu arma için yeniden başlamasını bilen siz büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Mardin’de şoke eden olay! "Beni siz delirttiniz!"
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı