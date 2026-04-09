Ertuğrul Doğan’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da yer alırken, ziyaret sırasında kulübün tarihine atıf yapan özel hediyeler takdim edildi. Ziyarette, Trabzonspor’un 1975-1976 sezonunu simgeleyen retro beyaz forması ile özel işlemeli bir kılıç Devlet Bahçeli’ye hediye edildi. Kulübün tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olan şampiyonluk sezonuna gönderme yapılan hediyeler, görüşmenin öne çıkan detayları arasında yer aldı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkürlerini iletirken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de nazik ziyaret için memnuniyetini ifade ederek Trabzonspor’a başarı dileklerinde bulundu.