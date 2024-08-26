Erzincan'da 4 kişinin öldüğü kazanın nedeni belli oldu

Kazada otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Eren Kılıç, polis memuru Ömer Cihan, oğlu Batu Cihan (3) ve Ağrı Belediyesi'nde görevli olduğu öğrenilen polis memurunun eşi Aysun Fatma Cihan hayatını kaybetti, TIR sürücüsüyle birlikte toplam 2 kişi ise ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.