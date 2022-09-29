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Erzincan'da Afganistan uyruklu iki kişi arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Erzincan'da Afganistan uyruklu iki kişi arasında düğün salonunun önünde çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda karnından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti, cinayet şüphelisi gözaltına alındı

Erzincan'da Afganistan uyruklu iki kişi arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Erzincan'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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İHA

Erzincan'da Afganistan uyruklu iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kavakyolu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu kişilerin düğünü olduğu esnada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, 25 yaşında ki Mohsen Ahmedzade bir başka Afganistan uyruklu Mohammad Davud Husseini tarafından karnından bıçaklandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; hastanede ameliyata alınan yaralı Mohsen Ahmedzade yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Mohammad Davud Husseini ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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