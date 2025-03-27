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        Erzincan'da iftarda tandır ekmeği, sahurda keteden vazgeçilmiyor

        ERZİNCAN'da vatandaşlar iftar sofralarında tandır ekmeği, sahurda ise keteden vazgeçmiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:50
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        Erzincan'da iftarda tandır ekmeği, sahurda keteden vazgeçilmiyor
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        ERZİNCAN'da vatandaşlar iftar sofralarında tandır ekmeği, sahurda ise keteden vazgeçmiyor. Kent merkezinde tandır ekmeği ve kete üretimi yapan Tuncay Cantekin, "Tandır ekmeği mideyi yormadığı için, tereyağı, süt, un, tuzdan hazırlanan ve içerisine ceviz konan tandır ketesi ise oruç tutanları tok tuttuğu için vatandaşlar ramazanda bolca tüketiyor" dedi.

        Zengin yemek kültürüyle bilinen Erzincan'da vatandaşlar ramazan ayında tandır ekmeği ve keteyi tercih ediyor. Hazmı kolay olduğu için iftarda tandır ekmeği tüketen Erzincanlılar, gün boyu tok kalabilmek için tandır ekmeğini tercih ediyor. Kent merkezindeki fırıncılar, ramazan ayında tandır ekmeği ve kete siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Tereyağı, süt, un, tuz ve mayadan hazırlanan hamurun içerisine kavrulmuş un, ceviz konan tandır ketesi sahurda tüketiliyor.

        Tandır ekmeği ve kete üretimi yapan Tuncay Cantekin, "Tandır ekmeği mideyi yormayan bir tüketim ürünü. O yüzden çok tercih ediliyor. Ketemiz de tok tuttuğundan dolayı ramazan ayında daha çok tüketiliyor. Kete, üretildikten sonra uzun süre dayanıyor. Kete özellikle sahurda tüketildiği vakit gün boyu tok tutma özelliğine sahip. Diğer günlerde talep var ama ramazanda daha çok tercih ediliyor. Onun için bizde elimizden geldiği kadar müşterilerimize iyi hizmet verme adına mesai harcıyoruz. Ketenin şu dönemde çok çeşidi var ama biz sadece 2 çeşit yapıyoruz. İçli ve cevizli olarak. İçsiz ve tahinli yapanlar da var. Bizim gerçek ketemiz içli kete. İçsiz keteleri mide sorunları olanlar tercih ediyor. Malzemeleri tereyağı, az miktarda sıvı yağ, kesinlikle su kullanmıyorum tamamen süt ve olmazsa olmazımız Kemah tuzunu lezzet bakımından ve renk açısından özellikle kullanıyoruz. Memleketimizin tanınmış önde olan ürünleri ile daha çok tanınmış ketesini imal ediyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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