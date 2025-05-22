Kurbanlık sevklerine sıkı denetim

ERZİNCAN’da, batı illerine gerçekleştirilen kurbanlık sevkleri denetleniyor. Akyazı mevkiindeki hayvan kontrol noktasında durdurulan TIR’lardaki kurbanlıkların sağlık durumları, sevk belgeleri ve küpeleri titizlikle inceleniyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi doğu illerinden batıya hayvan sevklerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı mevkiinde kurulan hayvan kontrol noktasında uzman görevliler, TIR’larla batı illerine taşınan kurbanlıkların küpeleri, sağlık raporları, pasaportlarını kontrol ediliyor. Evrakı eksik ya da hata bulunanların geçişine izin verilmiyor.

Hayvan kontrol noktasında denetimlere katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, büyük ve küçükbaş kurbanlık taşıyan 2 TIR’da incelemede bulundu. Kontroller sonrası bilgi veren Koçker, “Veteriner hekim arkadaşlarımız belge kontrolü yaptılar. Daha sonra belgedeki hayvanlarla TIR’larda yüklü olan hayvanların uyumlu olup olmadığını kontrol ettiler. Bu hayvanların zaten sevk raporları düzenlenirken çıkış illerinde gerekli kontrolleri, aşı kontrolleri, küpe kontrolleri ilgili il ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yapılıyordu. Bizde burada ikinci bir kontrolü gerçekleştirdik. Bütün aşılarının tam olduğunu, bakanlığımızca uygulanan küpelerinin takılı olduğunu tespit ettik. Hayvanlarımızda yaptığımız görsel incelemede de herhangi bir hastalık bulgusuna rastlamadık” dedi.