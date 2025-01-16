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        Erzincan'da popülasyonları artan yaban keçileri karlı dağlarda görüntülendi

        Erzincan'da koruma altında bulunan ve her geçen gün popülasyonları artan yaban keçileri, karla kaplı Munzur ile Keşiş dağları zirvesinde sürü halinde dolaşırken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:44 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:44
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        Erzincan'da popülasyonları artan yaban keçileri karlı dağlarda görüntülendi
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        Erzincan'da koruma altında bulunan ve her geçen gün popülasyonları artan yaban keçileri, karla kaplı Munzur ile Keşiş dağları zirvesinde sürü halinde dolaşırken görüntülendi.

        Kent sınırlarındaki Munzur ve Kekiş dağları, çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

        Bölgede yaşayan yaban hayvanlarından koruma altında bulunan yaban keçilerinin, kaçak avcılıkla mücadele ve doğada yemleme çalışmasıyla her geçen gün popülasyonları artıyor.

        Karla kaplı dağların zirvesindeki kayalıklarda görülen çok sayıda yaban keçisi dronla kayıt altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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