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        Erzincan'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaret edildi

        Erzincan'da Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri ve kent protokolü şehitliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 20:29 Güncelleme: 29.03.2025 - 20:29
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        Erzincan'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaret edildi
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        Erzincan’da Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri ve kent protokolü şehitliği ziyaret etti.

        Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Koçdemir ile kurum müdürleri Terzibaba Mezarlığı'ndaki şehitliğe ve mezarlığa ziyarette bulundu.

        Şehit yakınlarıyla görüşen ve bayramlarını kutlayan protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.

        Ziyaretçiler, türbeler ile yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu.

        Vali Aydoğdu, ziyaret sonrasında gazetecilere, şehitler için dua ettiklerini söyledi. Bayram süresince alınan tedbirlerden bahseden Aydoğdu şunları kaydetti:

        "Ramazan Bayramı biliyorsunuz 9 gün. Bu 9 günü Erzincan’da vatandaşlarımız huzur ve esenlik içinde geçirmesi için Valiliğimiz koordinasyonunda il ilgili kurumlarımızla gerekli tedbirlerimizi aldık. 176 polis ve jandarma ekibi olmak üzere 1465 kolluk personeli bayram süresince görev başında olacak. 297 sağlık personeli görev yapacak."

        Aydoğdu, 24 ambulans ile 13 evde sağlık hizmeti aracı ile kesintisiz sağlık hizmetinin sunulacağını ifade ederek, itfaiye ekiplerinin de yangın ve benzeri durumlara hazırlıklı olduğunu aktardı.

        Sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet eden Aydoğdu, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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