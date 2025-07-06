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        Erzincan'da kayalıktan düşerek yaralanan kişiyi jandarma ekipleri kurtardı

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan kişi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 17:36 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:36
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        Erzincan'da kayalıktan düşerek yaralanan kişiyi jandarma ekipleri kurtardı
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        Erzincan'ın Kemah ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan kişi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        İlçe merkezine bağlı Eriç köyü yakınlarında arıcılık yapan Fehmi E. (73), kayalık alanda bulunan arı kovanlarının kontrolünü yapmak istediği sırada düştü.

        Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kayalıklarda mahsur kalan Fehmi E, jandarma ekipleri ve vatandaşların desteği ile kurtarıldı.

        Kafasından yaralandığı belirlenen Fehmi E, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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