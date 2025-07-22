Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla buluştuğu toplantıda, "Bize tevdi edilen bu makamlar, millete caka satalım, makam odalarımızdan çıkmayalım, insanlara tepeden bakalım diye tevdi edilmedi." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Vali Aydoğdu, muhtarların sorunlarını dinleyerek ilgili kurum müdürlerine ve birim amirlerine talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Aydoğdu, "Bize tevdi edilen bu makamlar, millete caka satalım, makam odalarımızdan çıkmayalım, insanlara tepeden bakalım diye tevdi edilmedi. Bu makamlar, millete hizmet etmek için tevdi edilmiş makamlardır. Bu şehirdeki bütün vatandaşları kucaklamak, dertleriyle hemdert olmak ve onların dertlerini çözmek hepimizin boynunun borcudur." diye konuştu.

- "Gönül almadıkça, asfalt dökmenin de bina yapmanın da anlamı yoktur"

Milletin iradesiyle oturdukları makamlarda vatandaşlara kibirle yaklaşılmaması gerektiğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti: