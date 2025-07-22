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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu:

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla buluştuğu toplantıda, "Bize tevdi edilen bu makamlar, millete caka satalım, makam odalarımızdan çıkmayalım, insanlara tepeden bakalım diye tevdi edilmedi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:23 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:40
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu:
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla buluştuğu toplantıda, "Bize tevdi edilen bu makamlar, millete caka satalım, makam odalarımızdan çıkmayalım, insanlara tepeden bakalım diye tevdi edilmedi." dedi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Vali Aydoğdu, muhtarların sorunlarını dinleyerek ilgili kurum müdürlerine ve birim amirlerine talimat verdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Aydoğdu, "Bize tevdi edilen bu makamlar, millete caka satalım, makam odalarımızdan çıkmayalım, insanlara tepeden bakalım diye tevdi edilmedi. Bu makamlar, millete hizmet etmek için tevdi edilmiş makamlardır. Bu şehirdeki bütün vatandaşları kucaklamak, dertleriyle hemdert olmak ve onların dertlerini çözmek hepimizin boynunun borcudur." diye konuştu.

        - "Gönül almadıkça, asfalt dökmenin de bina yapmanın da anlamı yoktur"

        Milletin iradesiyle oturdukları makamlarda vatandaşlara kibirle yaklaşılmaması gerektiğini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "İnsanın kalbine girmeden, beynine hükmedemezsiniz. Bu söz, bizim, hepimizin yönetim anlayışının bir özetidir. Gönül almadıkça, asfalt dökmenin de bina yapmanın da anlamı yoktur. Biz biliyoruz ki, bu şehir yolları kadar gönülleri de güzelleşmeli. Bir çocuğun gözyaşı kadar hassas, bir annenin duası kadar değerli olmalı devletin ilgisi. Sorunlara birlikte eğilelim, çözümleri birlikte üretelim. Halkımızı dinleyelim, dokunalım ve onları anlamaya çalışalım. Birlikte konuşalım, birlikte susalım, birlikte çalışalım. Çünkü biz bir oldukça, bu şehirde de birlik ve huzur olur. Biz beraber yürüdükçe, bu topraklarda bereket olur."

        Toplantıya, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri ve birim amirleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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