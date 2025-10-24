Erzincan halk oyunlarını farklı mesleklerdeki arkadaş grubu geleceğe taşıyor

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da bir araya gelen farklı mesleklere sahip arkadaş grubu, yörenin halk oyunlarını geleceğe taşıyor.

Kentte yaşayan ve çocukluk arkadaşı olan 12 kişi, yöreye ait olan ve unutulmaya yüz tutmuş halk oyunlarını geleceğe taşımak için çalışma yürütüyor.

Esnaf, memur, avukat ve iş insanlarından oluşan arkadaş grubu, Erzincan Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kültür Sanat Merkezi'nde eğitmen eşliğinde halk oyunları eğitimi alıyor.

Boş zamanlarında merkezde buluşup halk oyunlarını öğrenen ve bu kültürü yanlarında getirdikleri çocuklarına da aşılayan grup, unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirası düğünlerde oynayıp geleceğe taşımak istiyor.

Halk oyunları eğitmeni Enver Aydemir, AA muhabirine, yöreye ait halk oyunlarını genç nesillere aktarmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Teknoloji çağında gençlerin kültürel mirası unutmamalarını isteyen Aydemir, "Erzincan'ımızın güzide insanları, esnaf, memur, işçi, bu işe sevdalı olanlar bir araya gelmişler. Kültürümüzü yaşatmak anlamında ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar." dedi.

- "Düğünlerde unutulanı akıllara getirmek için katıldık"

Öğrenci ve personel servisi işi yapan Emrah Gezay ise farklı mesleklerde çalışan yaklaşık 35 yıllık arkadaş grubuyla böyle bir organizasyon yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Erzincan'ın unutulmuş halk oyunlarını öğrenmek ve düğünlerde unutulanı akıllara getirmek için böyle bir organizasyona katıldık. Önceden biraz zamanımız yoktu, ihmalkarlık vardı ama neticede yaş 45 olunca, yolu yarılayınca böyle bir şeye ihtiyaç duyduk. Bu tür organizasyonlar belediye, valilik ve çeşitli kurumların bünyesinde yapılmalı. Biraz bizim yaşımız geçti, 45 yaşında başladık ama inşallah yeni gelen nesil biraz daha erken başlar."

Esnaf Volkan Karakaş da kıraathaneye gitmek yerine böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Kaybolmaya yüz tutmuş değerlere sahip çıktıklarını söyleyen Karakaş, "Bu değeri hem yaşatalım hem de gelecek nesillere örnek olalım istedik. Genç yaştayken iş yoğunluğundan, maddi imkansızlıklardan dolayı gelemedik ama şimdi şükür herkesin durumu iyi. Kendimize zaman ayırma şansımız var. Bu şekilde değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.