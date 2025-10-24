Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan halk oyunlarını farklı mesleklerdeki arkadaş grubu geleceğe taşıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da bir araya gelen farklı mesleklere sahip arkadaş grubu, yörenin halk oyunlarını geleceğe taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:25 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan halk oyunlarını farklı mesleklerdeki arkadaş grubu geleceğe taşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da bir araya gelen farklı mesleklere sahip arkadaş grubu, yörenin halk oyunlarını geleceğe taşıyor.

        Kentte yaşayan ve çocukluk arkadaşı olan 12 kişi, yöreye ait olan ve unutulmaya yüz tutmuş halk oyunlarını geleceğe taşımak için çalışma yürütüyor.

        Esnaf, memur, avukat ve iş insanlarından oluşan arkadaş grubu, Erzincan Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kültür Sanat Merkezi'nde eğitmen eşliğinde halk oyunları eğitimi alıyor.

        Boş zamanlarında merkezde buluşup halk oyunlarını öğrenen ve bu kültürü yanlarında getirdikleri çocuklarına da aşılayan grup, unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirası düğünlerde oynayıp geleceğe taşımak istiyor.

        Halk oyunları eğitmeni Enver Aydemir, AA muhabirine, yöreye ait halk oyunlarını genç nesillere aktarmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

        Teknoloji çağında gençlerin kültürel mirası unutmamalarını isteyen Aydemir, "Erzincan'ımızın güzide insanları, esnaf, memur, işçi, bu işe sevdalı olanlar bir araya gelmişler. Kültürümüzü yaşatmak anlamında ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar." dedi.

        - "Düğünlerde unutulanı akıllara getirmek için katıldık"

        Öğrenci ve personel servisi işi yapan Emrah Gezay ise farklı mesleklerde çalışan yaklaşık 35 yıllık arkadaş grubuyla böyle bir organizasyon yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Erzincan'ın unutulmuş halk oyunlarını öğrenmek ve düğünlerde unutulanı akıllara getirmek için böyle bir organizasyona katıldık. Önceden biraz zamanımız yoktu, ihmalkarlık vardı ama neticede yaş 45 olunca, yolu yarılayınca böyle bir şeye ihtiyaç duyduk. Bu tür organizasyonlar belediye, valilik ve çeşitli kurumların bünyesinde yapılmalı. Biraz bizim yaşımız geçti, 45 yaşında başladık ama inşallah yeni gelen nesil biraz daha erken başlar."

        Esnaf Volkan Karakaş da kıraathaneye gitmek yerine böyle bir etkinlik yapmaya karar verdiklerini dile getirdi.

        Kaybolmaya yüz tutmuş değerlere sahip çıktıklarını söyleyen Karakaş, "Bu değeri hem yaşatalım hem de gelecek nesillere örnek olalım istedik. Genç yaştayken iş yoğunluğundan, maddi imkansızlıklardan dolayı gelemedik ama şimdi şükür herkesin durumu iyi. Kendimize zaman ayırma şansımız var. Bu şekilde değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!
        Çocuklar fidan dikerken bebek cesedi buldu!

        Benzer Haberler

        Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
        Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
        Erzincan'da "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında 847 öğrenci istihdam edilec...
        Erzincan'da "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında 847 öğrenci istihdam edilec...
        Erzincan'da "Mühendislik Sismolojisi ve Kent Jeofiziği Sempozyumu" başladı
        Erzincan'da "Mühendislik Sismolojisi ve Kent Jeofiziği Sempozyumu" başladı
        Koridordaki atıkları geri dönüşüm kutusuna koyan öğrenciler ödüllendirildi
        Koridordaki atıkları geri dönüşüm kutusuna koyan öğrenciler ödüllendirildi
        Erzincan'da ilkokul öğrencilerinin çevre duyarlılığı güvenlik kamerasında
        Erzincan'da ilkokul öğrencilerinin çevre duyarlılığı güvenlik kamerasında
        Keşiş Dağları'nda 3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilenecek
        Keşiş Dağları'nda 3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilenecek