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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Değerli madeni taşları satmaya çalışan 10 kişi gözaltına alındı

İHA

Değerli madeni taşları satmaya çalışan 10 kişi gözaltına alındı

Erzincan'da düzenlenen operasyonda, altıgen elmas olarak adlandırılan "lonsdaleite" ile farklı madeni taşları satmaya çalışan 10 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yapılan saha çalışmaları neticesinde, Erzincan ili merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde, şüpheli şahıs veya şahısların ellerinde bulundurdukları lonsdaleite (elmas) isimli değerli madeni taşı satma arayışı içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 10 şüphelinin satmaya çalıştıkları 26 adet elmas ve 26 adet değerli madeni taş olmak üzere toplam 52 adet değerli madeni taş ile birlikte yakalandı.
Olayın şüphelileri hakkında yasal işlem başlatılmış olup, ele geçirilen 26 adet elmas ve 26 adet değerli madeni taşlar muhafaza altına alınarak gerekli analizin yapılması amacıyla Maden Tetkik Arama Enstitüsüne gönderilecektir. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, ilimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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