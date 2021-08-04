Erzincan’da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

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Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Yaylasında ormanlık alanda çıkan örtü yangını, alevlere sirayet etmeden söndürüldü.

Bugün saat 14.30 sıralarında Dumanlı Yaylasında Aydoğan ve Akarsu köyleri mıntıkasındaki ormanlık alandan dumanlar yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü.

Olay yerine giden Erzincan Valisi Mehmet Makas, “Saat 14.30 sıralarında 112’imize gelen ihbar üzerine yangını tespit ettik. 1,5 dönümlük arazide örtü yangını meydana geldi. Ağaçlarımıza sarmadan hamdolsun yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürmekte. İlimizde 15 Eylül’e kadar ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklanmış durumda. Şükür bir sıkıntımız yok” dedi.

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