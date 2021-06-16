ERZİNCAN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Erzincan Doğu Anadolu Bölgesinin Kuzey Batı bölümünde yukarı Fırat havzasında 39 02 ve 40 05 kuzey enlemleri ile 38 16 ve 40 45 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde yer alan Erzincan'ın Yüzölçümü 11.815 km² olup il merkezinin denizden yüksekliği 1.185 metredir. irinci derecede deprem kuşağı üzerinde olan ilin 1939 Erzincan depreminden sonra şehir merkezi, şimdiki yerinde yeniden kurulmuştur.

ERZİNCAN'DA ULAŞIM: ERZİNCAN'A NASIL GİDİLİR?

Erzincan, E-80 Karayolu üzerinde kurulmuştur. 382 km devlet yolu, 797 km il yolu vardır. Çevre illerin hepsine karayolu bağlantısı bulunmaktadır. Demiryolu ile ulaşım 11 Aralık 1938 yılında gar binasının hizmete girmesiyle başlamıştır. Türkiye’nin kuzey demiryolu hattını oluşturan Haydarpaşa-Kars bağlantısı Erzincan’dan geçmektedir. 4 Eylül 1988'de sivil hava trafiğine de açılan Erzincan Havaalanından İstanbul, Ankara ve İzmir'e tarifeli uçuşlar yapılmaktadır.

ERZİNCAN'IN NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?

Erzincan ili nüfusu: 234.431'dür. Bu nüfusun % 81,5' i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 11.815 km2'dir. İlde km2'ye 20 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkezde 106’dır.) İlde yıllık nüfus % 0,13 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Kemah (% 9,08)- Kemaliye (-% 5,13)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 15 belediye, bu belediyelerde 159 mahalle ve ayrıca 522 köy vardır.

2020 yılı sonunda Erzincan ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Nüfus Artışı % Belediye Sayısı Mahalle Sayısı Köy Sayısı Köy Nüfusu Şehir nüfusu Şehirde oturan % Alanı km2[31] km2'ye düşen kişi Çayırlı 8.582 8.470 -1,31 1 3 47 3.742 4.728 55,82 1.062 8 İliç 8.877 8.878 0,01 1 4 58 4.424 4.454 50,17 1.382 6 Kemah 6.697 7.305 9,08 1 10 73 4.569 2.736 37,45 2.311 3 Kemaliye 5.106 4.844 -5,13 1 11 61 2.762 2.082 42,98 1.207 4 Merkez 161.191 160.786 -0,25 3 85 59 11.718 149.068 92,71 1.521 106 Otlukbeli 2.333 2.456 5,27 1 4 10 434 2.022 82,33 320 8 Refahiye 11.593 11.469 -1,07 1 4 121 6.929 4.540 39,58 1.808 6 Tercan 16.875 16.636 -1,42 4 17 70 5.215 11.421 68,65 1.614 10 Üzümlü 13.493 13.587 0,70 2 21 23 3.600 9.987 73,50 591 23 ERZİNCAN 234.747 234.431 -0,13 15 159 522 43.393 191.038 81,49 11.815 20

ERZİNCAN YÖRESEL YEMEKLERİ

Yörede geleneksel beslenme düzeni etkinliğini sürdürmektedir. Beslenmenin temelini buğday ve buğday ürünleri ile hayvansal gıdalar oluşturur. Bulgur, yarma, tarhana, erişte, dövme en çok tüketilenlerdir. Özellikle bulgur, çok sayıda yemek türünde kullanılır. Kışlık, besin maddeleri hazırlanmasının yöre halkının yaşamında önemli bir yeri vardır. Bulgur, gendime (aşurelik buğday),tarhana, yarma, erişte kış için hazırlanan ürünlerin başlıcalarıdır. Ayrıca çeşitli sebzeler ve meyveler kurutularak, reçel yapılarak değerlendirilmektedir. Yöre mutfağı yemek türleri bakımından zengindir. Bunların çoğunluğunu hamur yemekleri oluşturur. Eşgili, kesme çorba (un çorbası),yaprak sarma başlıca yemek türleridir. Ayrıca su böreği ve özellikle kete ve tatlılar çokça tüketilen hamur işlerindendir.

ERZİNCAN'DA GEZİLECEK YERLER

Altıntepe - Urartu Kalıntıları

Abrenk Kilisesi (Tercan),

Mamahatun Kervansarayı(Tercan)

Sultan Melik Türbesi (Kemah)

Kemah Kalesi

Merkez Camii - Refahiye

Kültür Müdürlüğü Müzesi

Kemaliye (Eğin) Karanlık Kanyon