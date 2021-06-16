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Erzincan nerede, hangi bölgede? Erzincan nüfusu kaç, ilçeleri ne? İşte Erzincan'da gezilecek yerler listesi...

İlk çağlardan bu yana pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, bereketli toprakları üzerinde pek çok medeniyeti ağırlamış olan Erzincan Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde yer almasıyla biliniyor. Kozmopolit yapısıyla dikkat çeken Erzincan nerede, hangi bölgede? Erzincan nüfusu kaç, ilçeleri ne? İşte Erzincan'da gezilecek yerler listesi...

Erzincan nerede, hangi bölgede? Erzincan nüfusu kaç, ilçeleri ne? İşte Erzincan'da gezilecek yerler listesi...

ERZİNCAN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Erzincan Doğu Anadolu Bölgesinin Kuzey Batı bölümünde yukarı Fırat havzasında 39 02 ve 40 05 kuzey enlemleri ile 38 16 ve 40 45 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde yer alan Erzincan'ın Yüzölçümü 11.815 km² olup il merkezinin denizden yüksekliği 1.185 metredir. irinci derecede deprem kuşağı üzerinde olan ilin 1939 Erzincan depreminden sonra şehir merkezi, şimdiki yerinde yeniden kurulmuştur.

ERZİNCAN'DA ULAŞIM: ERZİNCAN'A NASIL GİDİLİR?

Erzincan, E-80 Karayolu üzerinde kurulmuştur. 382 km devlet yolu, 797 km il yolu vardır. Çevre illerin hepsine karayolu bağlantısı bulunmaktadır. Demiryolu ile ulaşım 11 Aralık 1938 yılında gar binasının hizmete girmesiyle başlamıştır. Türkiye’nin kuzey demiryolu hattını oluşturan Haydarpaşa-Kars bağlantısı Erzincan’dan geçmektedir. 4 Eylül 1988'de sivil hava trafiğine de açılan Erzincan Havaalanından İstanbul, Ankara ve İzmir'e tarifeli uçuşlar yapılmaktadır.

ERZİNCAN'IN NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?

Erzincan ili nüfusu: 234.431'dür. Bu nüfusun % 81,5' i şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 11.815 km2'dir. İlde km2'ye 20 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkezde 106’dır.) İlde yıllık nüfus % 0,13 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Kemah (% 9,08)- Kemaliye (-% 5,13)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 15 belediye, bu belediyelerde 159 mahalle ve ayrıca 522 köy vardır.

2020 yılı sonunda Erzincan ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
İlçeNüfus

2019

Nüfus

2020

Nüfus

Artışı %

Belediye

Sayısı

Mahalle

Sayısı

Köy

Sayısı

Köy

Nüfusu

Şehir

nüfusu

Şehirde

oturan %

Alanı

km2[31]

 km2'ye

düşen kişi

Çayırlı8.5828.470-1,3113473.7424.72855,821.0628
İliç8.8778.8780,0114584.4244.45450,171.3826
Kemah6.6977.3059,08110734.5692.73637,452.3113
Kemaliye5.1064.844-5,13111612.7622.08242,981.2074
Merkez161.191160.786-0,253855911.718149.06892,711.521106
Otlukbeli2.3332.4565,2714104342.02282,333208
Refahiye11.59311.469-1,07141216.9294.54039,581.8086
Tercan16.87516.636-1,42417705.21511.42168,651.61410
Üzümlü13.49313.5870,70221233.6009.98773,5059123
ERZİNCAN 234.747234.431-0,131515952243.393191.03881,4911.81520

ERZİNCAN YÖRESEL YEMEKLERİ

Yörede geleneksel beslenme düzeni etkinliğini sürdürmektedir. Beslenmenin temelini buğday ve buğday ürünleri ile hayvansal gıdalar oluşturur. Bulgur, yarma, tarhana, erişte, dövme en çok tüketilenlerdir. Özellikle bulgur, çok sayıda yemek türünde kullanılır. Kışlık, besin maddeleri hazırlanmasının yöre halkının yaşamında önemli bir yeri vardır. Bulgur, gendime (aşurelik buğday),tarhana, yarma, erişte kış için hazırlanan ürünlerin başlıcalarıdır. Ayrıca çeşitli sebzeler ve meyveler kurutularak, reçel yapılarak değerlendirilmektedir. Yöre mutfağı yemek türleri bakımından zengindir. Bunların çoğunluğunu hamur yemekleri oluşturur. Eşgili, kesme çorba (un çorbası),yaprak sarma başlıca yemek türleridir. Ayrıca su böreği ve özellikle kete ve tatlılar çokça tüketilen hamur işlerindendir.

ERZİNCAN'DA GEZİLECEK YERLER

Altıntepe - Urartu Kalıntıları
Abrenk Kilisesi (Tercan),
Mamahatun Kervansarayı(Tercan)
Sultan Melik Türbesi (Kemah)
Kemah Kalesi
Merkez Camii - Refahiye
Kültür Müdürlüğü Müzesi
Kemaliye (Eğin) Karanlık Kanyon

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