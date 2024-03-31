Erzincan Belediye başkan adayları kimlerdir? Erzincan Belediyesi hangi partide? Erzincan Belediye başkanı kimdir?
Erzincan Belediyesi hangi partide? Erzincan Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Erzincan Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Erzincan Belediyesini hangi parti kazandı ve Erzincan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Erzincan yerel seçim sonuçları..
Erzincan BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Erzincan Belediye Başkanlığını 32036 alınan oy ve %42.36 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Bekir Aksun kazanmıştır.
Erzincan Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 5
Milliyetçi Hareket Partisi 4
Erzincan BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİBEKİR AKSUN - MHP Erzincan Belediye Başkan Adayı ULAŞ ERGÜL - AB Erzincan Belediye Başkan Adayı ALİ CEBECİ - SP Erzincan Belediye Başkan Adayı MERAL GÜLŞEN - EMEP Erzincan Belediye Başkan Adayı MUHAMMED AYDIN - HKP Erzincan Belediye Başkan Adayı MEHMET SAİT BAŞARAN - DEVA Erzincan Belediye Başkan Adayı ERCAN KÜÇÜK - BTP Erzincan Belediye Başkan Adayı NECLA ÇAMLIBEL - HAKPAR Erzincan Belediye Başkan Adayı ÜMİT ŞAHBAZ - DSP Erzincan Belediye Başkan Adayı VEDA BİNGÖL - İYİ Parti Erzincan Belediye Başkan Adayı DİLEK AYDOĞDU - TKP Erzincan Belediye Başkan Adayı ÖZCAN YAY - MP Erzincan Belediye Başkan Adayı YÜKSEL ÇAKIR - BĞMSZ Erzincan Belediye Başkan Adayı BAHAR İZDAL ÇAYDAN - TKH Erzincan Belediye Başkan Adayı YUSUF SEZGİN - HÜDAPAR Erzincan Belediye Başkan Adayı ŞAFAK SOY - YENİDEN REFAH Erzincan Belediye Başkan Adayı OĞUZ ARSLAN - DP Erzincan Belediye Başkan Adayı BARAN ŞAHİN - AP Erzincan Belediye Başkan Adayı EVREN ÇEVİK - DEM Parti Erzincan Belediye Başkan Adayı ÖZGE VATANER ÖZEGE - CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı CENGİZ TÜRK - ZP Erzincan Belediye Başkan Adayı MUSA ZENGİN - AK Parti Erzincan Belediye Başkan Adayı SAKİNE DOĞAN - TİP Erzincan Belediye Başkan Adayı
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