        Erzurum'da ambulans traktöre çarptı: 4 yaralı

        Erzurum'da ambulans traktöre çarptı: 4 yaralı

        Erzurum Oltu'da ambulans, önünde giden traktöre çarptı. Kazada 3'ü ambulansta 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 00:36 Güncelleme:
        Ambulans traktöre çarptı: 4 yaralı
        Kaza, saat 21.30 sıralarında Oltu'da yol boyu rampasında meydana geldi. Şenkaya Devlet Hastanesi'nde görev yapan 112 Acil Sağlık ekibini taşıyan Feyzullah Aki (55) yönetimindeki ambulans, aynı yönde seyir halinde olan Recep Pekgöz (61) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör devrilirken, ambulans da savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kazada ambulans sürücüsü Aki ile sağlık personelleri Mehtap Ölmez İlhan (28) ve Gamze Cengiz (40) ile traktör sürücüsü Pekgöz yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

