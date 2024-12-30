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        Haberler Gündem Erzurum'da futbol maçı oynadıktan sonra kalp krizi geçiren kişi öldü - Güncel haberler

        Erzurum'da futbol maçı oynadıktan sonra kalp krizi geçiren kişi öldü

        Erzurum'un Tortum ilçesinde futbol maçı oynadıktan sonra kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 30.12.2024 - 18:35
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        Maç sonrası kalp krizi geçirerek öldü
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        İlçede düzenlenen halı saha futbol turnuvasına katılan Muhammet Deniz, takım arkadaşlarıyla hazırlık maçı oynadı.

        Müsabaka sonrası fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşan Deniz, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Deniz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden Muhammet Denize rahmet dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

        "İlçemizde düzenlediğimiz halı saha futbol turnuvasına katılan, Uzunkavak Spor oyuncularımızdan değerli kardeşimiz Muhammet Deniz, kendi aralarında yaptıkları hazırlık maçı sonrası fenalaşarak kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Uzunkavak Mahallemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu acı kaybın derin üzüntüsüyle, turnuvamıza 3 gün ara verdiğimizi sizlerle paylaşmak isterim."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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